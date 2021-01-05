بينهما الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع ببعض البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، فيما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي التعمير والإسكان، والبركة إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي قناة السويس، والإسكندرية إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، وكريدي أجريكول إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 15.65جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء, و15.78 جنيه للبيع.