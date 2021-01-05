بوتين يبحث إنتاج لقاح مشترك لمكافحة كورونا مع ميركل

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، أنه يقوم بالمناقشه مع أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية، اليوم الثلاثاء، التعاون في مجال مواجهة جائحة الكورونا، مع التركيز على آفاق إنتاج لقاح مشترك.

كما وقد جاء ذلك في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "جرت مناقشة مسائل التعاون في مواجهة جائحة الكورونا مع التركيز على آفاق الإنتاج المشترك للقاح، وتم الاتفاق على مواصلة هذا الموضوع من قبل وزيري الصحة للدولتين". وفقاً لـ سبوتنيك.

يضاف إلى ذلك أن قضية التسوية الأوكرانية الداخلية تم التطرق إليها أيضا، خاصة في سياق تنفيذ "حزمة إجراءات مينسك" والاتفاقات التي تم التوصل

إليها خلال قمم "صيغة نورماندي".

يذكر أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي هو أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا المستجد، سجلته وزارة الصحة الروسية في منتصف أغسطس.

تم إنشاء اللقاح في مركز "غامالي" على أساس منصة مدروسة جيدًا لناقل الفيروس الغدي البشري.

في الصيف، أكملت بنجاح مرحلتين من البحث على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا، والذين طوروا في النهاية استجابة مناعية وأجسامًا مضادة لـ SARS-CoV-2. ويتم الآن الانتهاء من اختبارات ما بعد

التسجيل.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.