اليونان توقع أكبر صفقة دفاعية مع إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إسرائيل واليونان، اليوم الثلاثاء، أنهما اتفقا على توقيع أكبر صفقة دفاعية بين البلدين بقيمة 1.68 مليار دولار، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

كما وقد كشف بين غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": إنه اتفق مع نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس على توقيع اتفاقية تعاون أمني لبناء وتشغيل وتجهيز منشأة تدريب للقوات الجوية اليونانية لمدة 20 عامًا، بقيمة

1.68 مليار دولار. وفقاً لـ"سبوتنيك".

وقالت القناة "12" العبرية، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية فازت بالمنافسة الدولية لإنشاء مركز تدريب جوي للقوات الجوية اليونانية.

وأوضحت أن شركة "أنظمة إلبيت" (Elbit Systems) الإسرائيلية هي من ستتولى تنفيذ المشروع.

وأضافت أن العقد الضخم، الذي سيتم التوقيع عليه في القريب، يتضمن إقامة "إلبيت" مدرسة للطيران لصالح سلاح الجو

اليوناني، على غرار المدرسة التي تديرها الشركة لصالح القوات الجوية الإسرائيلية.

وقالت إن الشركة الإسرائيلية ستقوم بتشغيل المدرسة وتوفير التدريب وأجهزة المحاكاة والدعم اللوجستي اللازم، فيما سيتم مستقبلا دراسة التعاون بين مدارس الطيران في إسرائيل واليونان.

كما ينص الاتفاق على تجهيز سلاح الجو اليوناني بـ 10 طائرات "لافي" من نوع M-346 التابعة لشركة "لوناردو" الإيطالية، التي يتم استخدمها في مدرسة الطيران الإسرائيلية وحققت نجاحا كبير، بحسب المصدر ذاته.

كذلك ستعمل "إلبيت" على تطوير منظومة طائرات T-6 (عفروني)، التابعة للقوات الجوية اليونانية.