بريطانيا تقدم أكثر من 6 مليارات دولار لشركاتها المتضررة من كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قرار لها بتوفير دعم جديد يصل إلى 4.6 مليار جنيه إسترليني (وهو ما يساوي 6.2 مليار دولار) للشركات المتضررة من الركود الذي سببه إغلاق فيروس كورونا المستجد.

كما وقد أفاد وزير المالية، ريشي سوناك، أن شركات التجزئة والضيافة والترفيه ستتمكن من المطالبة بمنح جديدة لمرة واحدة تصل قيمتها إلى 9000 جنيه إسترليني لمساعدتها خلال الأشهر الأولى من عام 2021. وفقاً لـ سبوتنيك.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أعلن أمس الاثنين عن الإغلاق الوطني الثالث، قائلًا: إن نوعًا من فيروس كورونا شديد العدوى يخاطر بإغراق الخدمات الصحية في غضون 21 يومًا.

وبحسب خبراء فمن المتوقع أن يكون التباطؤ الجديد أصغر بكثير، إذ تتكيف معظم الشركات الآن بشكل أفضل مع العمل عن بُعد، ومن المتوقع أن تظل مواقع البناء

والمصانع مفتوحة.

لكن الاقتصاديين في جي بي مورجان ما زالوا يتوقعون انخفاضًا كبيرًا بنسبة 2.5٪ في الإنتاج للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وكان وزير المالية ريشي سوناك قد أعلن في وقت سابق عن مساعدة طارئة للاقتصاد بقيمة 280 مليار جنيه استرليني، بما في ذلك خطة ضخمة لحماية الوظائف ستستمر حتى نهاية أبريل.

وبموجب الإجراءات الإضافية التي صدرت اليوم الثلاثاء، ستتمكن شركات البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه من المطالبة بمنح لمرة واحدة تصل قيمتها إلى 9000 جنيه للحصول عليها خلال الأشهر المقبلة، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه إجمالاً، إلى جانب منح 600 مليون جنيه لشركات أخرى.

إلى ذلك، قالت غرف التجارة البريطانية إن النهج الذي

تتبعه شركة سوناك لدعم الأعمال التجارية سيؤدي إلى خروج كثيرين؛ لأنهم لن يكونوا مؤهلين للحصول على مساعدة كافية.

وقال آدم مارشال المدير العام لشركة "بي سي سي" في حين أن هذا الدعم النقدي الفوري للأعمال موضع ترحيب، فإنه لن يكون كافيًا لإنقاذ العديد من الشركات.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرًا من المرض، كما أنها أيضًا لا تسبب الموت بشكلٍ كبيرٍ.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.