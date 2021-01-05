الإمارات تُعلن استلامها لـ 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإمارات، أنها قد استلمت، اليوم الثلاثاء 5 يناير، 3 ملايين من لقاح "سينوفارم" الصيني لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

كما وقد أفادت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم، في تصريح لها إنها قد سلمت الإمارات ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19. وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأدخلت المجموعة لقاحين مرشحين مضادين لكوفيد-19 وطورتهما في بكين ووهان مرحلة متقدمة من التجارب السريرية.

وحصل لقاح وحدة بكين على الضوء الأخضر خلال الأسبوع الماضي لتطعيم الناس به في الصين.

ومجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية تابعة لمجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات

الدوائية (سينوفارم).

وقالت مجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية في مقال نشره موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويتشات "وفقا لتقييم مبدئي من الإمارات، يظهر الاستخدام الطارئ أن لقاح مجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية لكوفيد-19 آمن للاستخدام على نطاق كبير وخفض على نحو ملحوظ فرص الإصابة بالمرض لدى من تلقوه".

ولم يذكر المقال الصيني، الذي يتطرق لحصول الإمارات على لقاح "كوفيد 19"، أي اللقاحين الذين حصلت عليهما الإمارات.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة

الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.