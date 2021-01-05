إيران تقدم طلبًا للإنتربول لإصدار نشرة حمراء بحق ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم إيران طلب للإنتربول لإصدار نشرة حمراء بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباقي الضالعين في عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وقال اسماعيلي في تصريح، تم إعداد ملف بشأن الجريمة الإرهابية التي أدت إلى اغتيال سليماني ورفاقه

"في الأيام الأولى من الحادث، في المحكمة الخاصة للشؤون الدولية في طهران، وتم إجراء تحقيق شامل في القضية، وتم إرسال تمثيل قضائي إلى ست دول يمكن أن تقدم معلومات، وقد تلقينا بعض المعلومات الجيدة".

وأضاف: "تم التعرف على 48 شخصا متورطا في هذه الجريمة، بمن فيهم

الرئيس الأمريكي، المجرم الرئيسي، بالإضافة إلى قادة ومسؤولين في البنتاجون والقوات المتمركزة في المنطقة، وتوضيح الدور الذي لعبوه. حيث تم تقديم طلب إلى الإنتربول لإصدار نشرة حمراء".

وقال الرئيس حسن روحاني إن طهران ستنتقم لمقتله "في الوقت المناسب" وستتخذ في الوقت نفسه إجراءات قانونية ضد ترامب والبنتاجون.

يشار إلى أنه تم قتل سليماني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية في هجوم بطائرة مسيرة امريكية في بغداد في شهر يناير العام الماضي.