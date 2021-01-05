ترامب يُعلن عدم استسلامه: سأقاتل مثل الجحيم للبقاء في الرئاسة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مُعلنًا أنه "سيقاتل مثل: الجحيم" بحسب تعبيره، للبقاء في الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

كما وقد أضاف صارخا في مسيرة مؤيدة له في ولاية جورجيا بالهواء الطلق إن "الناخبين الذين فاز بهم الرئيس المنتخب بايدن لن يأخذوا هذا البيت الأبيض". وفقًا لـ سبوتنيك.

كما حث الناخبين في جورجيا خلال كلمته على المشاركة، اليوم الثلاثاء، في انتخابات الإعادة الحاسمة لمجلس الشيوخ، وأكد أنه "لا محالة

من أننا خسرنا الأصوات في جورجيا".

وأكد للحاضرين أن "الديمقراطيين المتطرفين يحاولون الاستيلاء على مقاعد مجلس الشيوخ في جورجيا حتى يتمكنوا من ممارسة سلطة مطلقة وغير مقيدة على كل جانب من جوانب حياتكم"

وتابع: "إذا استولى الديمقراطيون الليبراليون على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، لن يأخذوا هذا البيت الأبيض، سنقاتل مثل الجحيم".

وكانت مكالمة مسربة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كشفت محاولة ضغطه على

أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز.

وقالت "واشنطن بوست" التي نشرت الأحد مقتطفات من المكالمة بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرجر واستمرت ساعة، إن ترامب راوح في حديثه مع رافينسبرجر ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أعلنت في اليوم التالي أن ترامب لا يزال منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.