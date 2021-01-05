ياسر رشاد - القاهرة - صرح ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، أن الناتو يُعلن إلتزامه بتوسيع التعاون والمساعدة العسكرية لمولدوفا.

كما وقد نشر ستولتنبرغ، تغريده على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لقد أجريت محادثة جيدة مع الرئيسة مايا ساندو وهنئتها على انتخابها. لا يزال الناتو ملتزماً

بتوسيع تعاوننا والمساعدة في تحديث مؤسسات الدفاع والأمن في مولدوفا". وفقاً لـ سبوتنيك.

وأدت مايا ساندو اليمين الدستورية 24 ديسمبر الماضي، لتولي رئاسة مولدوفا في كيشيناو، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وصرحت ساندو، التي أدت اليمين على الدستور في الحفل، في خطابها أنها ستتبنى مبادئ عملية تكامل الاتحاد الأوروبي أثناء عملها.

وقالت ساندو إن الانتخابات البرلمانية المبكرة يجب أن تكون السبيل الوحيد لتصفية الهيئة التشريعية والعودة من طريق مسدود.

وكان قد جرى انتخاب ساندو (48 عاما) الشهر الماضي بعد فوزها في انتخابات شهدت منافسة شديدة أمام الرئيس إيجور دودون.