ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح قمة العلا

أعرب ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

وأشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.

وأعرب ملك مملكة البحرين عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس، لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.