أمير الكويت: بيان العلا اتفاق تضامن دائم

هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في رسالة بعثها إليه إثر مغادرته محافظة العلا اليوم، بمناسبة بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والصادر خلال هذه الدورة الذي عده إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه . وأشاد أمير الكويت بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دوله وأبناء دول المجلس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.



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