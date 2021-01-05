انطلاق القمة الخليجية في العلا

انطلقت القمة الخليجية الاستثنائية في محافظة العلا السعودية ، وذلك بعد وصول وفود الدول المشاركة فيها، حيث يتوقع أن يعلن فيها عن الكثير من القرارات التي تصب في مصلحة وحدة دول المجلس وتعزيز علاقتها. وفيما يلي أبرز الأحداث في يوم القمة حتى الساعة: - وصول ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد الخليفة وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. - وصول نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد. - وصول حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم إلى العلا لتمثيل الإمارات في القمة. - مشاركة وزير خارجية مصر سامح شكري في القمة. - وصول أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح إلى السعودية لحضور القمة الخليجية - وصول وفد قطر برئاسة الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية. - ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى العلا. - ‏قادة ورؤساء دول الخليج يصلون إلى قاعة مرايا لبدء انقعاد القمة.



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