مختبر إيطالي يواصل تجاربه على لقاح مضاد لـ«كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل شركة «راي تيرا» الإيطالية للتكنولوجيا الحيوية، تجاربها حول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة أنتونيلا فولجوري، في مؤتمر صحفي في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، إن نتائج اختبارات المرحلة الأولى التي خضع لها متطوعون من الشباب الأصحاء، أظهرت أن لقاح «جراد - كوف 2» الخاص بالشركة، كانت جيدة ونتجت عنها أجسام مضادة واستجابات للخلايا التائيّة.

ومن المقرر أن تبدأ لبشركة المرحلة التالية من التجارب الخاصة باللقاح، على فحص المجموعة الثانية ضمن ثلاث مجموعات من الأفراد الأصحاء والمسنين.

وقد وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.17 مليون إصابة حتى صباح، اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، الذي يسبب مرض «كوفيد - 19»، في البلاد بلغ 75 ألفاً و680 حالة، كما أشارت البيانات إلى تعافي 1.52 مليون شخص من المصابين بالمرض.

وتهدف شركة «راي تيرا» إلى إنتاج ما يصل إلى 100 مليون جرعة سنويا من لقاحها المرشح لمكافحة فيروس كورونا.