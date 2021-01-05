السويد تسجل 32369 إصابة بـ«كورونا»



ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت إحصاءات هيئة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 32369 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أقرب تحديث للبيانات في 30 ديسمبر.

كما سجلت السلطات 258 وفاة في الفترة نفسها، مما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 8985.

وتقول هيئة الصحة، إن الإحصاءات خلال فترة أعياد الميلاد لا يُعتمد عليها بصورة مماثلة للأوقات الأخرى بسبب تراجع أعداد الفحوص وتأخر تسجيل الوفيات.

ويفوق معدل الوفاة بالفيروس بالنسبة لعدد السكان في السويد بعدة مرات نظيره في الدول المجاورة، لكنه أقل من المسجل في دول أوروبية عدة، اتخذت إجراءات عزل عام.