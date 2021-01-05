عمان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتجدد

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية لفيروس مرض كوفيد-19 التي أُعلن عنها مؤخرًا في المملكة المتحدة ودول أخرى.



وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم، إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس مرض كوفيد-19 في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة وظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات كوفيد-19 التي أُجريت له قبل الوصول وعند الوصول إلى السلطنة سلبية، وقد تم تطبيق جميع إجراءات الصحة العامة للتعامل مع الشخص المصاب وهو بحالة صحية جيدة ويخضع للعزل المنزلي.