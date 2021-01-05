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قرقاش يؤكد أن قمة العلا صفحة جديدة مشرقة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن قمة العلا صفحة جديدة مشرقة.

 

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر: "من قاعة المرايا في العُلا تبدأ صفحة جديدة مشرقة".

 

وعقدت اليوم في مدينة العلا شمال غربي القمة الـ41 لقادة .

 

ووقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالسعودية، "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".

 

وتعد قمة العلا هي القمة الخليجية الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو/أيار 1981.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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