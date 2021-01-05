قرقاش يؤكد أن قمة العلا صفحة جديدة مشرقة

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن قمة العلا صفحة جديدة مشرقة.



وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر: "من قاعة المرايا في العُلا تبدأ صفحة جديدة مشرقة".

وعقدت اليوم في مدينة العلا شمال غربي السعودية القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي.

ووقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالسعودية، "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".

وتعد قمة العلا هي القمة الخليجية الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو/أيار 1981.