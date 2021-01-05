الحكومة اليابانية وافقت على إعلان حالة الطوارئ بناء على قانون التدابير الخاصة لمكافحة كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

قالت الحكومة اليابانية إنها وافقت على إعلان حالة الطوارئ بناء على قانون التدابير الخاصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



ويأتي ذلك بدءا من الخميس في محافظات طوكيو، وسايتما، وتشيبا وكاناجاوا.

وتركز الطوارئ الجديدة على المطاعم والحانات وأماكن التجمعات التي تنطوي على خطورة انتشار الفيروس بتقييد حرية الحركة وساعات العمل فيها.

ومن المقرر صياغة حيثيات الطوارئ الجديدة من خلال تعديل القانون المذكور وتقديمها للبرلمان في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري ومناقشته لإقراره رسمياً في بداية فبراير/ شباط المقبل.

في غضون ذلك بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس اليوم 1278 في العاصمة طوكيو