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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يصل إلى "العلا" للمشاركة في القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021
وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تلتئم بعد قليل في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة والتي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وكان في استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق عند سلم الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق يصل بسلامة الله إلى #السعوديةللمشاركة في أعمال قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في العلا#الإمارات#القمة_الخليجية_الـ41#القمة_الخليجية_في_العلا pic.twitter.com/lC9Ex66ey3— صحيفة البيان (@AlBayanNews)
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق يصل بسلامة الله إلى #السعودية للمشاركة في أعمال قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في العلا#الإمارات#القمة_الخليجية_الـ41 #القمة_الخليجية_في_العلا pic.twitter.com/lC9Ex66ey3— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 5, 2021