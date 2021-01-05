حاكم دبي يصل إلى "العلا" للمشاركة في القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تلتئم بعد قليل في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة والتي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وكان في استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق عند سلم الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.