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احمد قاسم رئيساً لاتحاد التايكوندو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-05 | 16:02

احمد قاسم رئيساً لاتحاد التايكوندو

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انتخب الاتحاد العراقي المركزي للتايكوندو، احمد قاسم رئيساً للاتحاد.
وانتخبت هيئة ادارية جديدة بدلاً من الهيئة السابقة برئاسة ابراهيم جبار البهادلي.

وبحسب كتاب الاتحاد الذي ارسلت نسخة منه الى الاتخاد الدولي للعبة، فإن قرار تغيير الادارة جاء بسبب التفرد بالقرار من قبل الهيئة السابقة وتهميش دور الاعضاء.


بالاضافة الى السماح لجهات خارجية بالتدخل بشؤون الاتحاد فضلاً عن استخدام صفة الرئيس لاغراض سياسية بحسب قول الاعضاء.

يذكر ان نسخة من الكتاب ذهبت ايضاً للدائرة القانونية للجنة الاولمبية و وزارة الشباب والاندية المشاركة بنشاطاته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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