وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة يزور السودان الأربعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى الخرطوم غدا الأربعاء، على رأس وفد بلاده في زيارة للسودان تستغرق يوماً واحداً.

والزيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع منذ إعلان واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أواخر العام الماضي.

واليوم الثلاثاء، وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمرًا بإزالة اسم السودان من القائمة التي فرضت بموجبها واشنطن عقوبات على السودان.

وقالت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، السفيرة مها أيوب، إن المسؤول الأمريكي سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد آخر من المسؤولين.



وسيتم خلال الزيارة، مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وقضايا أخرى ذات طابع مشترك.

وتأتي زيارة وزير الخزانة للبلاد في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة.