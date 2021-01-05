قمة العُلا.. ملك البحرين يثمن جهود السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، بنجاح القمة الخليجية الـ41 التي عقدت بمدينة العلا السعودية.

وأعرب ملك البحرين عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في العلا.



وأشاد العاهل البحريني بالجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة عبر تسخير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات ما أسهم في نجاحها.

كما أعرب في برقية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

وعقدت الثلاثاء في مدينة العلا شمال غربي السعودية القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي.

ووقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالسعودية، "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".



وتعد قمة العلا هي القمة الخليجية الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو/أيار 1981.