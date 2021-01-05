رئيس الوزراء التونسي يعفي وزير الداخلية من مهامه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه.

وأفادت مصادر حكومية لـ"الخليج 365"، أن خلفية الإعفاء هي خلافات بين المشيشي ووزير داخليته على خلفية مقتل شخص أول أمس برصاص الأمن التونسي في محافظة المنستير (ساحل البلاد) .



وأشارت المصادر إلى أن الخلافات بين المشيشي ووزير داخليته بدأت منذ تشكيل الحكومة، حيث يمثل وزير الداخلية من الشخصيات المحسوبة على قيس سعيد.

وتجمع الرئيس التونسي قيس سعيد بهشام المشيشي، حسب ذات المصادر، علاقات غير منسجمة بعد أن تحالف المشيشي مع كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة الإخواني

وقد تولى المشيشي إدارة وزارة الداخلية بنفسه، وهي تعتبر سابقة في تاريخ تونس منذ أواسط الثمانينيات (عندما تولى الرئيس الأسبق بن علي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية في ذات الوقت)

من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة من الرئاسة التونسية أن قيس سعيد رفض قرار إقالة توفيق شرف الدين، وهو ما يجعل الصراع يأخذ منحى تصاعديا بين رأسي السلطة التنفيذية في الأيام القادمة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة).