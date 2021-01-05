إسرائيل تعزز علاقتها باليونان عبر صفقة عسكرية ضخمة لـ20 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع إسرائيل واليونان قريبا صفقة عسكرية ضخمة بقيمة 1.68 مليار دولار أمريكي هي الأكبر بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365” إن الحكومة اليونانية صادقت على الاتفاق بعد أن نشرت مناقصة دولية فازت فيها إسرائيل.

وأضافت إن الصفقة تشمل إنشاء وتشغيل أكاديمية طيران للقوات الجوية اليونانية في اليونان من صنع شركة "أنظمة البيط" الإسرائيلية المتخصصة بتصنيع الوسائل القتالية.

وتابعت إن الصفقة تشمل شراء 10 طائرات تدريب من طراز "أم 346- لافي" وأجهزة لمحاكاة الطيران إضافة الى تعهد إسرائيل بتحسين طائرات التدريب "عفروني".

وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية قيمة الاتفاق تبلغ نحو 1.68 مليار دولار أمريكي وتنفذ على مدى 20 عاما.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس: "تعكس هذه الاتفاقية العلاقات الممتازة والمتطورة التي تربطنا مع اليونان، إنها شراكة طويلة الأمد تخدم مصالح كل من إسرائيل واليونان، وتخلق مئات الوظائف في كلا البلدين ، وتعزز الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "في المكالمة الهاتفية التي تلقيتها بعد الموافقة على الاتفاقية ، شكرت صديقي وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، وأعربت عن تقديري لمشاركته الشخصية في تطوير هذا المشروع".

وتابع جانتس: "كما أثنيت على التعزيز الأخير للعلاقات الدفاعية بين بلدينا ولاحظت توقعاتي بأن هذه العلاقات ستتعمق أكثر".

ولم يحدد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية موعد التوقيع على الاتفاق.