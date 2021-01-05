إيران تعلن رصد حالة أولى من الفيروس المتحور

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رصدت إيران أول حالة من فيروس كورونا المستجد المتحور الذي اكتشف للمرة الأولى في المملكة المتحدة، وفق ما أعلن وزير الصحة الثلاثاء، في يوم شهد تسجيل أدنى عدد من الوفيات بكوفيد-19 منذ نحو سبعة أشهر.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في تصريحات متلفزة "للأسف، الحالة الأولى من كوفيد-19 المتحوّر رصدت لدى أحد مواطنينا الذي وصل من إنكلترا".

وأوضح أن المعني "أدخل أحد المستشفيات الخاصة، وفحوصنا المكثفة أظهرت أن (الفيروس) من النوع المتحور".

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، وأعلنت تسجيل أولى حالات الإصابة به في شباط/فبراير.

ودفع رصد النسخة المتحورة من الفيروس التي يقول الخبراء إن عدواها تنتقل بشكل أسرع، أكثر من 50 دولة في العالم بينها إيران، الى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة وإليها.

ولم يقدم نمكي تفاصيل عن هوية المصاب، لكنه أكد عدم تسجيل أي آثار للفيروس المتحور لدى عائلته ومخالطيه، وأنه عزل نفسه بعيد وصوله.

وأعلنت إيران حتى الثلاثاء، إصابة مليون و255 ألفاً و620 شخصا بالفيروس، توفي منهم 55,748، وفق المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري.

لكن سبق لبعض المسؤولين الإيرانيين أن أكدوا أن الأرقام الفعلية هي أعلى من تلك المعلنة، وذلك بسبب معايير فحص الوفيات وتسجيلها رسميا على أنها وفيات بسبب كوفيد-19.

وأفادت لاري اليوم عن وفاة 98 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهي المرة الأولى تسجل الجمهورية الإسلامية عدد وفيات ما دون عتبة المئة شخص، منذ 18 حزيران/يونيو (87 ضحية).

أما الإصابات اليومية فبلغت 6,113، وهذا في حدود المستوى الذي سُجل على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، ويعد منخفضا بشكل كبير عن الحصيلة القياسية للإصابات اليومية، والتي بلغت 14,501، وأعلن عنها في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأتى هذا الانخفاض في الوفيات والإصابات في أعقاب اعتماد السلطات الإيرانية إجراءات اغلاق مشددة في كل أنحاء البلاد لفترة أسبوعين اعتبارا من 21 تشرين الثاني/نوفمبر. ولا يزال بعض هذه الاجراءات معتمدا الى حد الآن.