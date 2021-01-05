الجامعة العربية ترحب بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي عقدت في السعودية.



وأكد أبو الغيط أن "أي تحرك فعال يؤدي إلى تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب".

ولفت الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن "التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة".

وعقدت الثلاثاء في مدينة العلا شمال غربي السعودية القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي.

ووقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالسعودية، "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".

وتعد قمة العلا هي القمة الخليجية الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو/ أيار 1981.