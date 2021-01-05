شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد تجاه الإجراءات النووية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق تجاه إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بمستوى العشرين في المائة.



ووصف المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو، في بروكسل اليوم الخطوة الإيرانية بعد أن أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها مدعاة لقلق شديد وتشكل ابتعادا عن الالتزامات ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015، مؤكداً أن الخطوه ستكون لها عواقب وخيمة على الحد من الانتشار النووي.

ودعا المتحدث إيران إلى تجنب أي خطوة من شأنها إلحاق ضرر مستدام بالاتفاق الموقع معها، مؤكداً أن التدابير المتعلقة بإجراءات التفتيش والشفافية لا تزال قائمة.