رئيس الوزراء يعقد اجتماع مع قيادة المكتب التنفيذي بمحافظة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مع قيادة المكتب التنفيذي بمحافظة عدن، لمناقشة أولويات المرحلة القادمة والدور التكاملي على المستوى المركزي والمحلي باتجاه النهوض بالواقع الخدمي والتنموي وتحقيق الدور الهام الذي تضطلع به عدن في خدمة ابنائها بشكل خاص واليمن بشكل عام.



وفي مستهل اللقاء وقف الحاضرون دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة، داعين الله بالشفاء العاجل للجرحى.. مؤكدين ان هذ الهجوم الإرهابي جعل الجميع أكثر إصرارا على تحقيق النجاح في مختلف المستويات واستكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي.

كما جرى خلال اللقاء بحضور محافظ عدن احمد لملس، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه، ومسؤولي المكاتب التنفيذية والخدمية ومدراء المديريات، استعراض الاوضاع الامنية والخدمية والتنموية في العاصمة المؤقتة عدن واولوياتها للمرحلة الراهنة والقادمة وخطط تنشيط العمل في الموانئ والمطار والمنطقة الحرة والمصافي، والوضع المعيشي للمواطنين من مختلف الجوانب، إضافة الى التحديات الماثلة في الجانب الامني واليات تغيير الاساليب الخاصة بالتعامل مع القضايا الامنية، بما يسهم في تثبيت دعائم الامن والاستقرار، باعتبار ذلك عامل اساسي لتحقيق التنمية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ان الهجوم الإرهابي الذي تشير كل الدلائل والتحقيقات الأولية الى مسؤولية مليشيا الحوثي الانقلابية عن تنفيذه، والتماسك الذي ابداه الجميع والروح التي تم التعامل بها في الثبات تبعث على التفاؤل ومؤشر واضح ان الجميع بات يدرك أهمية توحيد الجهود لمواجهة مليشيات الحوثي العدو الحقيقي للوطن ومشروعها المدعوم إيرانيا.. مشيرا الى ان عدن امام فرصة تاريخية للتعافي مع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وعودتها للعمل من داخل العاصمة المؤقتة ولا ينبغي التفريط فيها او تضييعها.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ان عدن كانت وستظل قلب اليمن النابض والنهوض بها هو بوابة ومفتاح النجاح، ما يتطلب التعامل مع المشكلات المتراكمة التي واجهتها خلال الفترة الماضية بتفكير مختلف وتطوير فكر جديد لإدارة الأمور.. لافتا الى ان المواطنين ينتظرون منا تغييرات ملموسة في الواقع الاقتصادي والمعيشي تنعكس بشكل مباشر وسريع على حياته ومعيشته اليومية.

ونوه رئيس الوزراء بالعمل الدؤوب للسلطة المحلية بمحافظة عدن بقيادة المحافظ احمد لملس وما تبذله من جهود هي محل دعم وتقدير من الجميع.. لافتا الى ان استقرار وامن عدن في اولويات القضايا، فاستقرارها ونجاحها يهمنا جميعا، وتحسين مستوى معيشة ابنائها والخدمات المقدمة لهم واجب ومسؤولية علينا ان نتحملها في الحكومة والسلطة المحلية ما دمنا في موقع المسؤولية.. مشيرا الى ان حضور الدولة وقدرتنا على النهوض والتماسك ليست صعبة وهناك رؤية واضحة وخطط سيتم إقرارها قريبا للتعامل مع كل التحديات والمشكلات، وفق الأولويات العاجلة.

وتحدث في اللقاء محافظ عدن الذي عرض تقرير حول المشاكل والتحديات القائمة في مختلف الجوانب بالعاصمة المؤقتة عدن ورؤية قيادة السلطة المحلية والتنفيذية للتعامل معها، بما في ذلك البرنامج التنموي الطارئ المعد، والدعم المطلوب من الحكومة.. منوها بالتفاعل والدعم لعمل السلطة المحلية من قبل دولة رئيس الوزراء والحكومة.