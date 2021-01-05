شاهد.. قادة دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا التي استضافتها السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقّع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، على بيان قمة العُلا التي استضافتها السعودية.



وجاء التوقيع في اختتام الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، التي أكدت على ضرورة التضامن وتعزيز الأواصر بين دول مجلس التعاون.

وفي كلمته الافتتاحية للقمة الاعتيادية الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، رحّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بالقادة الحاضرين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التكامل بين دول المجلس.

وبإيعاز من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلن ولي عهده تسمية قمة العلا بـ"قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، تخليدا لروح سلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشاد ولي العهد السعودي بالدورين الكويتي والأمريكي في رأب الصدع بين دول المنطقة.

وعلى صعيد إيران، أكد أن أنشطتها تهدف لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، مضيفا "تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي الذي يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

من جهته، تقدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، بالشكر للملك سلمان وحكومته وشعبه، على الاستضافة الكريمة والإعداد والتنظيم المتميز للقمة.

كما أعرب عن تقديره لدور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة.