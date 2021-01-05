شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث أربعة مهاجرين في قارب بجزيرة تينيريفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حرس السواحل الإسباني إنه عثر على جثث أربعة مهاجرين، وإن ثلاثة آخرين يتلقون العلاج من حروق شمس حادة بعد وصول قاربهم إلى جزيرة تينيريفي، إحدى جزر الكناري، الثلاثاء.

وكان 47 مهاجراً إجمالاً في القارب.

وزاد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى جزر الكناري في 2020 لأكثر من ثمانية أمثال ما كان عليه في 2019 بعد أن دفع تفشي جائحة «كوفيد-19» وأثرها في قطاع السياحة وقطاعات أخرى في شمال القارة الإفريقية وفي إفريقيا جنوب الصحراء، أعداداً أكبر للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن مئات باتوا في عداد المتوفين، أو المفقودين العام الماضي خلال عبورهم إلى الجزر الإسبانية الموجودة في المحيط الأطلسي في قوارب متهالكة، ومكتظة غالباً.

