شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين بحث مع ميركل احتمال إنتاج مشترك للقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- أ.ف.ب

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتمال «إنتاج مشترك للقاح» مضاد لفيروس «كورونا» المستجد، حسبما أعلن الكرملين، الثلاثاء، في وقت تسعى موسكو لزيادة قدراتها في هذا المجال.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين وميركل ناقشا خلال المحادثة الهاتفية «مسائل التعاون في مكافحة جائحة كوفيد-19» مع «التركيز على الاحتمالات الممكنة لإنتاج مشترك للقاح».