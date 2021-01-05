شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أليكسي لايهو قائد «تشيلدرن أوف بودوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي أليكسي لايهو المغني وعازف الجيتار، قائد فرقة «تشيلدرن أوف بودوم» الفنلندية الموسيقية، عن 41 عاماً.

وذكرت الفرقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن الموسيقي الذي كان يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة «توفي في منزله في هلسنكي بفنلندا». ولم تكشف عن سبب محدد للوفاة.

وأسس لايهو وعازف الدرامز ياسكا راتيكاينن الفرقة في عام 1993. وأصبحت من أهم الفرق الموسيقية الفنلندية وأشهرها في العالم.

وباعت الفرقة أكثر من 250 ألف أسطوانة في البلاد، وفق موقعها الإلكتروني، قبل إحياء حفلتها الوداعية في ديسمبر/كانون الأول 2019. وأسس لايهو لاحقاً مع ثلاثة زملاء سابقين فرقة «بودوم أفتر ميدنايت».

واختير الموسيقي في 2009 «أفضل عازف جيتار لموسيقى الميتال» من جانب قراء مجلة «جيتار وورلد».