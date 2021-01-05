شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: من قاعة المرايا في العُلا تبدأ صفحة جديدة مشرقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على «تويتر» الثلاثاء، أنه «من قاعة المرايا في العُلا تبدأ صفحة جديدة مشرقة».

ووقع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الحادية والأربعين التي استضافتها مدينة العلا السعودية، في حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودي، الذي ترأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين في بداية كلمته، على افتقاد قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة هما السلطان قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد -رحمهما الله-.

وأضاف أن هذه «الجهود أدت بحمد الله ثم بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها».