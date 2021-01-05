شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجانات الموسيقية تعزف على وتر المعاناة في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت منظمة قائمة على قطاع المهرجانات الموسيقية في بريطانيا من مخاطر تهدد هذه الفعاليات التي تستقطب في العادة جماهير غفيرة سنوياً خصوصاً خلال الصيف؛ بسبب جائحة «كوفيد-19»، داعية إلى زيادة الدعم الحكومي؛ للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع.

وعدّدت منظمة «يو كاي ميوزيك» في تقرير الخطوات اللازمة لإحياء قطاع الحفلات، موضحة أن الأزمة الصحية «أطاحت» موسم 2020 مع إلغاء كل المهرجانات، فيما «ثمة تهديد حقيقي يطاول القسم الأكبر من موسم 2021».

وفي كل سنة، يتهافت الآلاف من البريطانيين والزوار الأجانب على المهرجانات الصيفية التي تبرز «المشهد الموسيقي المرتبط بالحفلات المباشرة، الغني ثقافياً والذي يظهر تنوعاً مذهلاً في الأنواع الموسيقية».

ويدرّ مهرجان جلاستونبري في كل موسم على سبيل المثال أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (136 مليون دولار) على الاقتصاد المحلي في هذه المنطقة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا. وتوفر المهرجانات 85 ألف وظيفة مباشرة سنوياً، وفق المنظمة.

وتلقى القطاع الموسيقي ضربة قوية في بريطانيا، أحد أكثر البلدان الأوروبية تضرراً؛ من جرّاء جائحة «كوفيد-19» مع أكثر من 75 ألف وفاة.

وفي يوليو/تموز الماضي، خصصت السلطات البريطانية صندوقاً إنقاذياً بقيمة 250 مليون جنيه استرليني لقطاع الموسيقى من أصل 1.6 مليار جنيه خصصتها للثقافة.

ودعت «يو كاي ميوزيك» السلطات إلى وضع مهلة تقريبية لإعادة فتح صالات الحفلات، إضافة إلى تدابير للدعم، لكون ذلك يصب في «المصلحة العامة للبلاد» وفق جايمي نجوكو-ودوين، المدير العام للمنظمة.