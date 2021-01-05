شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يدشن أولى بطولات التايكواندو 8 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو روزنامة الموسم الرياضي الجديد الذي يتضمن 10 بطولات للذكور والإناث، بحيث تنطلق أولى المسابقات يوم الجمعة القادم ويستضيفها نادي اتحاد كلباء لفئة الذكور، بينما ستقام السبت الذي يليه منافسات الإناث بمشاركة جميع الأندية والمراكز في الدولة بدون جمهور وفقاً للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا كوفيد 19.

ورحب العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو بأسرة اللعبة بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي الجديد، متمنياً لجميع الأندية والفرق واللاعبين واللاعبات تحقيق النجاحات التي يتطلعون للوصول اليها، مؤكداً اكتمال كافة التحضيرات من قبل اتحاد التايكواندو لاستقبال فعاليات الموسم الجديد.

كما أثنى على جهود لجنة الحكام واللجان المساهمة، لافتاً إلى حرص الاتحاد على إقامة المنافسات وفقاً للاجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من قبل الجهات الرسمية وبما يساهم في الوصول لأعلى درجات الصحة والسلامة.