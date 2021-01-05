شكرا لقرائتكم خبر عن 98.3 % من المنشآت التجارية في دبي ملتزمة بالتدابير الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نفّذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 140 ألف زيارة تفتيشية خلال عام 2020؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية في دبي بالتدابير والإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار جائحة كوفيد-19. وقد تميّزت الزيارات التفتيشية بالشمول، لتغطي مختلف مناطق الإمارة.

وقد بلغ عدد الزيارات المستوفية للشروط والتدابير 137.7 ألف زيارة، أي ما يعادل نسبة التزام 98.3% من إجمالي الزيارات، فيما بلغ عدد المخالفات 424 مخالفة، بنسبة 0.3% من إجمالي الزيارات، في حين بلغ عدد التنبيهات 1810 تنبيهات بنسبة 1.3%، إلى جانب 175 إغلاقاً، بنسبة 0.1% من إجمالي الزيارات الميدانية.

من جانبه قال عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية: «أولت اقتصادية دبي أهمية بالغة للرقابة على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامهم بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19، وقد عمل فريق المفتشين على مدار الساعة، دون كلل أو ملل، للرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى تلقي ملاحظات جمهور المستهلكين، والتي ساعدت فرق العمل الميدانية على تتبع بعض الممارسات».

وأضاف التناك: «عكست نتائج الزيارات الميدانية حجم المسؤولية والالتزام العالي من المنشآت التجارية، وستواصل فرق التفتيش جهودها الرقابية والتفتيشية، لضمان التزام المنشآت التجارية بشكل دقيق، ونطلب من التجار الحرص على الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بمزاولة الأعمال التي تم تعميمها مسبقاً، كما نسعد باستقبال شكاوى المستهلكين في حال وجود أي حالات لعدم الالتزام».