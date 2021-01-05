أول تعليق من سامح شكري وزير الخارجية بعد توقيع مصر على "بيان العلا" بالقمة الخليجية الـ41

الشارقة - اميمة ياسر -



غادر وزير الخارجية سامح شكرى المملكة العربية السعودية عائدًا إلى أرض الوطن، بعد أن وقع اليوم الثلاثاء على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة الخليجية.

ويأتى هذا فى إطار حرص مصر الدائم على التضامُن بين دول الرباعى العربى، وتوجههم نحو تكاتُف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات الجسام التى تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربى، ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل فى الشئون الداخلية للدول العربية.

هذا، وتُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعى العربى وقطر، وفى مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية.