بث مباشر القمة الخليجية بالمملكة العربية السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية 41، بمشاركة قيادات دول مجلس التعاون الخليجي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، في محافظة العلا شمالي المملكة، برئاسة الممكلة البحرينية، وبدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتحظى القمة الخليجية باهتمام كافة الدول الخليجية والعربية، في ظل مشاركة أمير قطر تميم بن حمد، لإتمام المصالحة الخليجية، بين دول المجلس، وإنهاء الحصار المفروض على الدوحة من قبل مصر المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات، وفيما يلي يقدم "القاهرة 24" لقرائه بث مباشر القمة الخليجية 41.

توافد قادة مجلس التعاون الخليجي إلى مطار العلا، للمشاركة في القمة، وسط اهتامام اعلامي مكثف، عقب الإعلان عن إتمام المصالحة الخليجية بين دول مجلس التعاون خلال القمة، وتعزيز الأمن الخليجي، ويمكن متابعة بث مباشر القمة الخليجية 41 من خلال قناة العربية كما يلي:

وأعلنت وزارة الخارجية، وصول السفير سامح شكري، وزير الخارجية، غلى محافظة العلا، للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي.

وقبيل انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي، التي وصفت إعلاميًا قمة المصالحة الخليجية مع قطر، أعلن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الوصول إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح المجال الجوي والحدود الربية والبحرية، بين المملكة العربية السعودية وقطر، بدءًا من أمس الاثنين.



وفيه كلمة له، أشار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى أن قمة اليوم تمثل "قمة جامعة للكلمة موحدة للصف" مضيفًا أنها ستكون معززة لمسيرة الخير والازدهار في دول الخليج، بهدف لمّ الشمل والتضامن لمواجدهة التحديات في المنطقة.

قمة مجلس التعاون الخليجي

ومن المقرر ان يلي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الكلمة الافتتاحية في القمة، تمثل خارطة طريق تصحيح المسار الخليجي، واستعادة التضامن، كما سيلقي قيادات قادة دول المجلس كلمات خلال الجلسة.

كما يمكن متابعة بث مباشر القمة الخليجية 41، من خلال قناة سكاي نيوز عربية، لمتابعة كافة التصريحات، وتطورات القمة من خلال الرابط التالي: