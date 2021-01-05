تفاصيل اللقاء الأول بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد بعد مقاطعة استمرت ثلاث سنوات.. استقبال بالأحضان والقبلات "يا الله حَيِّهِ.. نورت المملكة"

الشارقة - اميمة ياسر -

بحفاوة كبيرة، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في مطار العلا، في أول زيارة للمملكة العربية السعودية، بعد المصالحة الخليجية، والتي أنهت خصومة دامت لأكثر من 3 سنوات.

وخلال استقبال "بن سلمان" لأمير قطر؛ لوحظ عليه فرحة عارمة، حيث هلل في فيديو للاستقبال، مرحبًا بـ"تميم": "يا الله حَيِّهِ.. نورت المملكة"، فضلًا عن مقابلته بالأحضان والقبلات.

وكانت وفود "الإمارات العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان"، قد وصلت في وقت سابق من صباح اليوم، للمشاركة في القمة التي تنعقد بمحافظة العلا، شمالي المملكة.

وقالت قناة العربية، في نبأ عاجل، إن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، سيشارك في القمة الخليجية، والتى ستعقد اليوم الثلاثاء.

وتنعقد القمة الخليجية 41 بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومشاركة قادة الدول الأعضاء فى المجلس، وتترأس البحرين فعاليات الدورة الحالية.

ومن المرتقب أن يحضر جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القمة الخليجية التي تستضيفها العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، ليشهد التوقيع على بنود المصالحة الخليجية.