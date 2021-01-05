«بعناق حار».. لحظة استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأمير قطر تميم بن حمد قبل انطلاق «القمة الخليجية»

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل الوفد القطري للمشاركة في القمة الخليجية الـ41، بمدينة العلا السعودية، برئاسة الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وكان العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه دعوة لأمير قطر لحضور القمة.

وأمس الإثنين، أعلن وزیر الخارجیة الكویتي أحمد ناصر الصباح التوصل إلى اتفاق یتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البریة والبحریة بین المملكة العربیة السعودیة ودولة قطر، وتم بعد ذلك فتح الحدود بين البلدين.

وأعلن ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن القمة الخليجية الحالية ستكون موحدة للصف الخليجي

وتنطلق في منطقة العلا السعودية اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي من المتوقع أن يعلن خلالها رسميا عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.