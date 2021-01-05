عاجل| مصر تشارك في القمة الخليجية الـ 41 بالسعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية، منها "شبكة سكاي نيوز عربية" وقناة "روسيا اليوم" وصحيفة "اليوم السابع"، أن وزير الخارجية سامح شكري سيصل بعد قليل إلى مدينة "العلا" في المملكة العربية السعودية، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 41.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن مصر دائماً ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربي ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح كافة الأطراف.

وأكد المتحدث على أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكى التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي.

وقبل أيام، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص دعمه للجهود الكويتية لتحقيق المصالحة المنشودة، كما أعرب عن تقدير للدور السعودي بالإنابة عن المجموعة الرباعية.

وأكد السيسي على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، حيث سلمه رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي.