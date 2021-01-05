شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال ينعى رئيس الحزب الناصرى بعد وفاته بـكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعي الدكتور علي عبد العال، شقيق النائب محمد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري سيد عبد الغني والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان النائب محمد عبد الغنى، قد نعى شقيقه عبر صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، مؤكداً أن العزاء سيكون بالمدافن فقط، نظراً للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

يشار إلي أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، قد نعي بالأمس القريب شقيق أخر للنائب محمد عبد الغني.

وتوفي صباح اليوم الثلاثاء، سيد عبد الغنى، رئيس الحزب الناصري، وأمين صندوق النقابة العامة للمحامين، إثر إصابته بفيروس كورونا.

كان المحامى سيد عبد الغنى، رئيس الحزب الناصرى، وأمين صندوق نقابة المحامين، قد دخل العناية المركزة منذ أيام بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية.