شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

ووجه مطر رسالة البابا تواضروس، قائلا: "مصر التى قلتم فيها نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن، وما ذلك إلا وصفاً دقيقاً ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التى لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة" مضيفا: "احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية".

وتابع : "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات ..وسلام على شعب مصر ‏العظيم".