شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .
ووجه مطر رسالة البابا تواضروس، قائلا: "مصر التى قلتم فيها نستطيع أن نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن، وما ذلك إلا وصفاً دقيقاً لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التى لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة" مضيفا: "احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية".
وتابع : "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات ..وسلام على شعب مصر العظيم".