شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى يجيب على أسئلة المواطنين فى مبادرة"البرلمان والناس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤسسة الخليج 365، اليوم الثلاثاء، وعقد ندوة موسعة حول العديد من الملفات والقضايا، وذلك في إطار مبادرة البرلمان والناس، التى أطلقها الخليج 365، لتكون منصة حوار حقيقى بين النواب والمواطنين.

واطلع النائب السجينى، على دورة العمل فى موقع وجريدة الخليج 365، وأشاد بالجهود الكبيرة التى تبذل داخل المؤسسة وبتجربة تليفزيون الخليج 365، وتم إجراء حوار موسع مع تليفزيون الخليج 365، فتح خلاله أهم الملفات التى تمس المواطن، ومنها قانون التصالح فى مخالفات البناء، وملف قانون الإيجار القديم، ومصير قانون الإدارة المحلية، وغيرها من الملفات.

كما تحدث النائب أحمد السجينى، خلال الندوة، عن التحديات التى تواجه مجلس النواب الجديد 2021، وأولوياته، وأهم القوانين المطلوب حسمها.

وستنشر تفاصيل الندوة في وقت لاحق اليوم.