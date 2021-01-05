بعد تحسن حالته الصحية.. الطبيب المعالج للإبراشي: لن يغادر المستشفى إلا في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر قريبة من الإعلامي وائل الإبراشي، عن استقرار حالته الصحية منذ يومَين بالمستشفى الذي يُعالج فيه بمدينة الشيخ زايد؛ حيث تم رفعه من على الأجهزة المساعدة للتنفس الصناعي، وحالة الرئة بدأت تتحسن جراء إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام.

وأضاف المصادر، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن الطبيب المعالج أخبر الأسرة أنه يتم وضعه على الأكسجين العادي في حال وجود مشكلات بسيطة في التنفس؛ وهذا يحدث لساعات محدودة في اليوم، مشيرةً إلى أن الطبيب المعالج لم يخبرهم بموعد خروجه من المستشفى، حيث إنه لن يغادر إلا بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة.

وطمأنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، عبر موقع "فيسبوك"، الجمهور والمتابعين على حالته الصحية التي تدهورت في الساعات الماضية ووضعه في غرفة العناية المركزة؛ بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلنت الصفحة تحسن حالته الصحية ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى.