ماليزيا تسجل ألفين و27 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 2027 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 122 ألفًا و845 إصابة.



قال مدير عام وزارة الصحة الدكتور نور هشام عبدالله - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الثلاثاء- "إن هناك 16 إصابة بين الحالات الجديدة كانت وافدة من الخارج بينما تم تسجيل 2011 إصابة محليًا".



وأضاف أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة لتصل حصيلة الوفيات

إثر الإصابة بالفيروس إلى 509 وفيات مما يشكل 0.41% من إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد، بينما تماثل 1221 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 99 ألفًا و449 شخصا أي بنسبة 81% من إجمالي الإصابات.



يذكر أن مدينة سيلانجور سجلت غالبية الإصابات الجديدة بالفيروس تليها ولاية جوهور ثم مدينة صباح.

واقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في

أنحاء العالم من 85.7 مليون حتى صباح اليوم وفق أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 85 مليونا و 654 ألف حالة.. فيما تجاوز عدد المتعافين 48.1 مليون، وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و 853 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.