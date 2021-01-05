كورونا في السنغال.. حصيلة الإصابات تتجاوز 19 ألفًا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت السنغال 161 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 19 ألفًا و964 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السنغالية - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء - إلى أنه تم إجراء 1329 فحصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى شفاء 75 حالة، مما

يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 17 ألفًا و790.وأضافت أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس التاجي إلى 428 وفاة.. مؤكدة أن بالمستشفيات 35 مصابًا في حالة حرجة.

واقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 85.7 مليون حتى صباح اليوم وفق أحدث

البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية . وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 85 مليونًا و 654 ألف حالة.. فيما تجاوز عدد المتعافين 48.1 مليون، وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و 853 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.