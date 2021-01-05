الرئاسة الأرمينية تعلن إصابة الرئيس أرمين ساركيسيان بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأرمينية إصابة الرئيس الأرمينى أرمين ساركيسيان بفيروس كورونا المستجد، وقال المتحدث -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء "إن ساركيسيان متواجد فى العاصمة البريطانية لندن، إذ احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة ثم خضع في 3 يناير الجاري لعملية جراحية ناجحة على قدمه".

وأكد ظهور أعراض الإصابة بـ(كورونا) على الرئيس بعد العملية، إذ إن نتائج فحص ساركيسيان جاءت إيجابية واضطر الرئيس إلى دخول الحجر الصحي وسيواصل أداء مهامه عن بعد.

واقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 85.7 مليون حتى صباح اليوم وفق أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز

هوبكنز" الأمريكية.وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 85 مليونًا و 654 ألف حالة.. فيما تجاوز عدد المتعافين 48.1 مليون، وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و 853 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.