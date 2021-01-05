الملك سلمان يغيب عن قمة المصالحة الخليجية والمغردون يعلقون

ياسر رشاد - القاهرة - غاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن قمة المصالحة الخليجية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، وقد ناب عنه ولي عهده محمد بن سلمان.

واستقبل بن سلمان الزعماء الخليجيين ورؤساء الوفود المشاركة بالقمة وألقى الكلمة الافتتاحية، مشيرا

إلى أن "خادم الحرمين وجه بتسمية القمة الخليجية الـ1 باسم السلطان قابوس والشيخ صباح رحمهم الله".

غياب ملك السعودية عن القمة التاريخية التي كرست المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من القطيعة

استمرت من العام 2017، تلقفها المغردون الخليجيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بالدعوات لخادم الحرمين بطول العمر والصحة".

واقتصرت الجلسة الأولى من القمة الخليجية في العلا على كلمة لبن سلمان وكلمة مقتضبة لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، كما وقع المجتمعون بينهم أمير قطر تميم بن حمد على البيان الختامي بعد الاطلاع عليه.