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محمود عباس يرحب بعقد القمة الخليجية

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ياسر رشاد - القاهرة -  رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعقد قمة مجلس التعاون الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، في ، متمنيًا النجاح لهذه القمة في تحقيق أهدافها بلم الشمل ووحدة الصف العربي.

وأشاد عباس بـ"الجهود المقدرة لدولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع بين الأشقاء في دول الخليج العربي، وعقد

هذه القمة المهمة".

 وأشار إلى أن "تحقيق المصالحة بين الأشقاء في دول الخليج، يعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية".

 وانطلقت في وقت سابق، في العلا السعودية، برئاسة ولي

عهد المملكة الأمير ، أعمال الدورة 41 لقمة ، إذ عقدت بحضور عدد من المسؤولين البارزين غير الخليجيين، منهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجاريس كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال محمد بن سلمان، خلال افتتاح القمة، إن "المملكة مستمرة في تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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