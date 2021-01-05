محمد بن سلمان: اتفاق العلا أكد التضامن والاستقرار الخليجيين

ياسر رشاد - القاهرة - قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح قمة العلا إن المملكة مستمرة في تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة، ودعا بن سلمان ممثلًا عن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة، كما دعا إلى مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.

وقال ابن سلمان إن "خادم الحرمين وجه بتسمية القمة الخليجية 41 باسم السلطان قابوس والشيخ صباح، رحمهما الله".

وتابع ابن سلمان، "إننا ننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد واستمر بمتابعتها الشيخ نواف الأحمد بدعم الولايات المتحدة".

وأضاف، أن علينا جميعًا أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس لاستكمال المسيرة وتحقيق التكامل في جميع المجالات، مشيرا إلى أن رؤية خادم الحرمين هي تعزيز التكامل بين دول المجلس.

وأكد بن سلمان أن اتفاق العلا جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم آمالها وتطلعاتها.

وختم بن سلمان معتبرًا أن البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.