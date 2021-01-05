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اليابان يوافق على إعلان حالة الطوارئ في 4 محافظات بسبب «كورونا»

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الحكومة اليابانية اليوم إنها وافقت على إعلان حالة الطوارئ، بناء على قانون التدابير الخاصة لمكافحة ، وذلك بدء من بعد غد الخميس في محافظات طوكيو، وسايتما، وتشيبا و كاناغاوا.
وتركز الطوارئ الجديدة على المطاعم وأماكن التجمعات التي تنطوي على خطورة انتشار الفيروس بتقييد حرية الحركة وساعات العمل فيها.
ومن المقرر صياغة حيثيات الطوارئ الجديدة، من خلال تعديل القانون المذكور، وتقديمها للبرلمان في 18 يناير الجاري ومناقشته لإقراره رسمياً في بداية فبراير المقبل. في غضون ذلك بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس اليوم 1278 في العاصمة طوكيو. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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