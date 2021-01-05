اليابان يوافق على إعلان حالة الطوارئ في 4 محافظات بسبب «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الحكومة اليابانية اليوم إنها وافقت على إعلان حالة الطوارئ، بناء على قانون التدابير الخاصة لمكافحة كورونا، وذلك بدء من بعد غد الخميس في محافظات طوكيو، وسايتما، وتشيبا و كاناغاوا.

وتركز الطوارئ الجديدة على المطاعم وأماكن التجمعات التي تنطوي على خطورة انتشار الفيروس بتقييد حرية الحركة وساعات العمل فيها.

ومن المقرر صياغة حيثيات الطوارئ الجديدة، من خلال تعديل القانون المذكور، وتقديمها للبرلمان في 18 يناير الجاري ومناقشته لإقراره رسمياً في بداية فبراير المقبل. في غضون ذلك بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس اليوم 1278 في العاصمة طوكيو.